Ille-et-Vilaine Repas seniors – enfants Maison des enfants Bruz Bruz, 19 juillet 2023, Bruz. Repas seniors – enfants 19 juillet – 23 août, les mercredis Maison des enfants Bruz Sur inscription Le CCAS de Bruz organise des déjeuners partagés avec les seniors et les enfants de l’accueil de loisirs de Bruz, les mercredis 19 juillet, 16 août et 23 août.

Groupe de 8 seniors maximum. Sur inscription. Tarifs : plein 8€ / réduit 4€* *Tarifs réduits pour les bénéficiaires de la carte Sortir! Maison des enfants Bruz 5 avenue Legault Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 57 12 47 »}, {« type »: « email », « value »: « ccas@ville-bruz.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T12:00:00+02:00 – 2023-08-23T14:00:00+02:00

