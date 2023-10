Séminaire « la division politique » Maison des écritures et des revues Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Séminaire « la division politique » Maison des écritures et des revues Montreuil, 17 octobre 2023, Montreuil. Séminaire « la division politique » 17 octobre 2023 – 14 mai 2024, les mardis Maison des écritures et des revues Entrée libre En 2023-2024, nous accueillons une fois par mois des séance du séminaire de la division politique. Le séminaire de la division politique a lieu une fois par mois à partir de 18h30 à la Parole Errante à Montreuil (9 rue François Debergues, métro Croix de chavaux). Les séances sont libres d’accès et vous pouvez venir ponctuellement ou régulièrement, même sans avoir suivi les séances précédentes.

Les séances ont lieu à la Parole errante, dans la salle de réunion de la Maison des écritures et des revues (9 rue François Debergues, Montreuil), à 18 h30. Sur demande, il est possible d’obtenir un lien zoom pour suivre une séance en visioconférence (pour recevoir le lien, merci de nous écrire à cette adresse : divisionpolitique[at]proton.me). « La division politique » programme 2023-2024 (titres provisoires) 17 octobre Benjamin Gizard

« Histoire épuisée : politique des récits et logiques de la souveraineté » 14 novembre Patrizia Atzei

« Trouble dans la division politique. Logiques non-hégémoniques dans les processus de subjectivation féministes » 12 décembre Léna Balaud

« Mettre sa connaissance des vivants au service des luttes, une subjectivation politique spécifique ? » 16 janvier Fabrice Goyi

« À propos du sujet blanc du capitalisme racial : causalité diabolique et violence constitutive » 13 février Bernard Aspe

« L’avenir ne dure pas longtemps. (Histoire, nécessité, camaraderie) » 12 mars Adrien Tournier

« Quelles politiques face à l’extinction ? » 16 avril

intervenant·e invité·e 14 mai Élise Gonthier-Gignac

« S’extraire de la capture. La violence, le ‘dehors’ et la politique du non-rapport »

—- Les séances précédentes sont consultables sur le site du séminaire. Plus de précisions et les textes des années précédentes: http://ladivisionpolitique.toile-libre.org/ Maison des écritures et des revues 9, rue François Debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://laparoledemain.org »}] [{« link »: « http://ladivisionpolitique.toile-libre.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T18:30:00+02:00 – 2023-10-17T20:30:00+02:00

