« (Im)mobilités des logiques de pouvoir, histoires et subjectivations politiques antagonistes » Mardi 11 avril, 18h30 Maison des écritures et des revues « (Im)mobilités des logiques de pouvoir, histoires et subjectivations politiques antagonistes » Séance du Séminaire « La division politique animée par Benjamin Gizard et suivie d'une discussion

Comment des histoires peuvent-elles être nourrissantes pour des subjectivations politiques ? Nous y réfléchirons à travers les exemples de l’afropessimisme et de l’anthropologie anarchiste. On verra l’importance que les récits peuvent avoir pour situer les antagonismes tout en évitant de hiérarchiser les luttes ou de réduire leur articulation à une simple convergence. On proposera plutôt de penser cette articulation en termes de « transformations ». Plus d’infos sur le séminaire ici : ladivisionpolitique.toile-libre.org/ Maison des écritures et des revues 9, rue François Debergue 93100 Montreuil Maison des écritures et des revues 9, rue François Debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « http://ladivisionpolitique.toile-libre.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

