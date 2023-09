Découvrez cette maison du XVIIe siècle à la finalisation de son projet de restauration Maison des Echevins Vabres-l’Abbaye, 16 septembre 2023, Vabres-l'Abbaye.

La restauration de la maison des Échevins commencée en août 2020 est quasiment terminée. La maison accueille désormais des évènements et des amoureux du « voyage dans le temps » dans ses chambres d’hôtes.

La visite de la maison se fait en compagnie des propriétaires en petits groupes. Ils vous racontent les étapes de la restauration et l’histoire de la maison.

Vous découvrirez les stucs du XVIIe siècle qui ornent l’ensemble de la grande pièce d’apparat haute de 4,5 m sous plafond ainsi que tous ceux présents sur les cheminées des autres pièces de la maison. Vous découvrirez également le plafond peint du XVIIe siècle orné de fleurs et de cœurs ainsi que la fresque murale qui entoure la fenêtre.

Vous pourrez également visiter les appartements aménagés avec des reproductions de papiers peints du XVIIIe siècle et un mobilier en harmonie avec celui-ci.

Enfin vous aurez accès au pigeonnier, qui fait de la maison des Échevins, la maison la plus haute du village.

Maison des Echevins 2 rue des Echevins, 12400 Vabres-l'Abbaye. Cette maison de caractère a été construite en 1600 au sein d'un village avec une histoire religieuse importante (ancienne abbaye, ancien évêché). Gratuit. Entrée libre. Plus d'informations au : 06 30 01 47 69.

16 septembre 2023: 09:30:00 – 12:30:00

17 septembre 2023: 13:30:00 – 16:30:00

