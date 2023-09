Balade thermale de Vic sur Cère Maison des eaux Vic-sur-Cère Catégories d’Évènement: Cantal

Vic-sur-Cère Balade thermale de Vic sur Cère Maison des eaux Vic-sur-Cère, 16 septembre 2023, Vic-sur-Cère. Balade thermale de Vic sur Cère 16 et 17 septembre Maison des eaux Entrée libre « Vic les Eaux » ou l’aventure thermale Vicoise : une balade-découverte au cœur de l’ancien quartier thermal.

Grande histoire, petites histoires, anecdotes sur l’épopée du thermalisme Vicois et un gros plan sur le patrimoine bâti, témoin de la renommée de la station thermale à la Belle Époque.

Visite de la Maison des Eaux Minérales en fin de parcours. Maison des eaux Avenue de la duchesse de Fontanges 15800 Vic-sur-Cère Vic-sur-Cère 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 47 50 68 http://www.carlades.com http://www.vicsurcere.fr Du centre de Vic, prendre la direction du Col de Curebourse – Saint-Clément par Salvaroque. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

