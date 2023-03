Vacances alternatives : des vacances éthiques et écolos c’est possible ? Maison des Droits de l’Homme Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Vacances alternatives : des vacances éthiques et écolos c’est possible ? Maison des Droits de l’Homme, 14 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Vacances alternatives : des vacances éthiques et écolos c’est possible ? Vendredi 14 avril, 18h00 Maison des Droits de l’Homme Gratuit sur inscription Vendredi 14 avril 2023 de 18h à 20h, le service Développement durable de la ville et Passerelles Ludiques vous donnent des astuces pour réussir des vacances éthiques et écolos. Rendez-vous à la Maison des Droits de l’Homme. Gratuit sans inscription.

Anne vous donnera des idées pour sortir des sentiers battus du tourisme et découvrir les alternatives écologiques et qui plus est souvent économiques pour des vacances réussies. Inscription Sur inscription via le formulaire en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_avril2023

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif contenant le billet de réservation.

Inscription sur liste d’attente

Vous vouliez participer à l'atelier et il est complet ? Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d'attente. En cas de désistement de l'un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone: https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente- Maison des Droits de l'Homme 89, Chaussée de l'Hôtel de ville Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

2023-04-14T18:00:00+02:00 – 2023-04-14T20:00:00+02:00

