Commémoration de l'abolition de l'esclavage Mercredi 10 mai, 18h00 Maison des droits de l'homme Nelson Mandela, Villeneuve-d'Ascq. Entré libre Mercredi 10 mai 2023, une cérémonie est organisée à 18h à la maison Nelson-Mandela des Droits de l'Homme. Programme Discours des élus

Discours des associations partenaires (Amnesty International, Mères pour la Paix, RIFEN)

Musique gospel avec l’association Actions pour la santé et l’éducation au Bénin (ASE)

Pot de l’amitié

En parallèle, découvrez l’exposition sur l’esclavage moderne d’Amnesty International

– Moyen-Orient, prises au piège

– Cambodge, cyber esclaves

Maison des droits de l'homme Nelson Mandela Chaussée de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

2023-05-10T18:00:00+02:00 – 2023-05-10T19:00:00+02:00

