Présentation de livres sur la Palestine Maison des droits de l’homme Nelson Mandela Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Présentation de livres sur la Palestine Maison des droits de l’homme Nelson Mandela, 21 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq. Présentation de livres sur la Palestine Samedi 21 janvier, 15h00 Maison des droits de l’homme Nelson Mandela

Entrée libre

L’association France-Palestine solidarité organise une rencontre autour de livres sur le thème de la Palestine, samedi 21 janvier 2023 de 15h à 16h30 à la Maison des Droits de l’Homme. Maison des droits de l’homme Nelson Mandela Chaussée de l’hôtel de ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France L’association France-Palestine solidarité organise une rencontre autour de livres sur le thème de la Palestine, pour valoriser son fonds documentaire riche de plus de 150 titres, samedi 21 janvier 2023 de 15h à 16h30 à la Maison des Droits de l’Homme, chaussée de l’Hôtel-de-Ville, suivie d’un goûter convivial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T15:00:00+01:00

2023-01-21T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Maison des droits de l'homme Nelson Mandela Adresse Chaussée de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Maison des droits de l'homme Nelson Mandela Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Maison des droits de l'homme Nelson Mandela Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Présentation de livres sur la Palestine Maison des droits de l’homme Nelson Mandela 2023-01-21 was last modified: by Présentation de livres sur la Palestine Maison des droits de l’homme Nelson Mandela Maison des droits de l'homme Nelson Mandela 21 janvier 2023 Maison des droits de l'homme Nelson Mandela Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord