Haute-Savoie Pêcheurs du Léman Maison des Dranse Amphion-les-Bains, 16 septembre 2023, Amphion-les-Bains. Pêcheurs du Léman 16 et 17 septembre Maison des Dranse Entrée libre La commune de Publier vous propose de découvrir nos pêcheurs, d’hier à aujourd’hui, entre tradition, histoire et actualité.

Horaires à confirmer

Informations : 04 50 26 97 40 – i.baud@ville-publier.fr Maison des Dranse 1034 route de la dranse, publier Amphion-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 49 79 http://www.cen-haute-savoie.org [{« link »: « mailto:i.baud@ville-publier.fr »}] Située à Publier, dans le Parc des Dranse, sur les rives du Léman, la Maison des Dranse propose aux visiteurs de découvrir le patrimoine de la réserve naturelle du Delta de la Dranse, gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie. Parmi les trésors de ce milieu naturel exceptionnel qui y sont présentés, les visiteurs peuvent retrouver : la flore remarquable, la diversité ornithologique, ainsi que les secrets de la rivière torrentielle et de son delta. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

