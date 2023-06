Visite commentée de la maison des Dragons Maison des Dragons Cluny, 15 septembre 2023, Cluny.

Le samedi 16 et de dimanche 17 septembre, des visites guidées tous publics de la maison des Dragons (XIIIe siècle), sont organisées en groupes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les groupes seront constitués sur place le matin entre 10h et 12h et l’après-midi entre 15h et 18h.

Le vendredi 15 septembre, la visite est destinée exclusivement aux scolaires (pour plus d’informations, se renseigner auprès J.-L. Maréchal 06 13 56 06 63).

Maison des Dragons 8 rue de la Barre 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté http://fonds-de-dotation-cluny.eu [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 56 06 63 »}] La maison des Dragons date du début du XIIIe siècle. Sa claire-voie est classée au titre des Monuments historiques depuis le 11 novembre 1931. Elle a été acquise en 2011 par le Fonds de dotation Cluny pour être étudiée, restaurée, et présentée au public. Trois campagnes de fouilles ont été réalisées en juillet 2013, juillet 2014 et en 2016, à l’intérieur de la maison. Elles ont révélé de nombreux témoignages de la vie médiévale à Cluny.

La maison des Dragons est la propriété du Fonds de dotation Cluny, dont l’ambition est la sauvegarde et la mise en valeur de ce remarquable édifice. parking à moins de 400 m.

