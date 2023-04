Visite guidée : médiation contée autour des histoires et légendes sur les textiles et la dentelle Maison des Dentelles Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Visite guidée : médiation contée autour des histoires et légendes sur les textiles et la dentelle Maison des Dentelles, 13 mai 2023, Argentan. Visite guidée : médiation contée autour des histoires et légendes sur les textiles et la dentelle Samedi 13 mai, 20h30 Maison des Dentelles Représentations à 20h45 à 21h45 (durée 45 min). Cette année, la Nuit Européennes des Musées et l’événement Pierres en Lumière se déroulent la même soirée. La Maison des Dentelles profite de cette occasion pour proposer un rendez-vous nocturne au Parc de la Nöé. Dès 20h30, venez écouter la médiation contée de l’association MusiConte autour des histoires et légendes sur les textiles et la dentelle. Des projections lumineuses orneront les murs de la Maison des Dentelles, afin d’offrir aux visiteurs un cadre enchanté, le temps de cette soirée. N’hésitez pas à emmener vos lampes torches !

Tout public

Lieu : Devant la Maison des Dentelles – 34 rue de la Nöé, 61200 Argentan

Rendez-vous dès 20h30 Maison des Dentelles 34 rue de la Noé, 61200 Argentan Argentan 61200 Orne Normandie 02 33 67 50 78 http://www.argentan.fr/presentation_mdd.php [{« type »: « email », « value »: « mdd@argentan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 67 93 99 »}] Le musée, ancienne maison bourgeoise du XIXe siècle, est situé au cœur du Parc de la Noé, au bord du Plan d’eau. Un écrin de verdure qui constitue un cadre idyllique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©Maison des Dentelles

