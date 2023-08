Exposition « Patrimoine sportif et Jeux Olympiques 2024 » Maison des dauphins La Tour-du-Pin, 16 septembre 2023, La Tour-du-Pin.

La ville de La Tour du Pin va présenter deux expositions dédiées au monde du sport, dans le contexte de son label « Terres de Jeux » : l’une à l’échelle locale et l’autre à l’échelle nationale.

La première exposition, intitulée « Patrimoine sportif », retrace l’histoire du sport à La Tour du Pin à travers ses associations.

La seconde exposition, baptisée « Sur la route de Paris 2024 » et agréée en tant qu’Olympiade Culturelle, a été conçue par le Musée National du Sport. Cette exposition itinérante aborde le récit des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, illustrée de manière somptueuse par les collections du musée.

Composée de 14 panneaux roll-up autoportants, cette exposition se révèle être une précieuse ressource éducative, offrant aux visiteurs l’opportunité d’explorer les différentes dimensions de l’olympisme, ses symboles, ses valeurs, ainsi que les figures marquantes d’athlètes et de dirigeants qui ont laissé leur empreinte dans son histoire.

Maison des dauphins Angle Rue d’Italie, 38110 La Tour-du-Pin La Tour-du-Pin 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 62 14 18 56 http://www.turritoire.org La Maison des Dauphins, est classée à l’inventaire des Monuments historiques pour sa façade rue d’Italie. Demeure typique de la Renaissance et emblématique de la ville. Restaurée en 1994, elle accueille depuis 2012, dans la partie située rue de Châbons, la Maison du Patrimoine. C’est un lieu idéal pour accueillir les collections privées longtemps laissées à l’abri des regards. Au fil des saisons, on peut y découvrir le patrimoine local et le patrimoine régional à travers des expositions temporaires.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

