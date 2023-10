Stage d’initiation à la danse traditionnelle Maison des cultures de pays Parthenay, 10 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Fondée par Michel Valière, l’association la Marchoise de Gençay a également réalisé de nombreuses collectes sur le territoire du Sud Vienne, nourrissant ainsi la transmission des savoirs populaires. Elle propose un atelier d’initiation aux danses traditionnelles, en particulier la marchoise, dans ses formes rondes et carrées..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00

Maison des cultures de pays Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Founded by Michel Valière, the association la Marchoise de Gençay has also carried out numerous collections in the Sud Vienne region, nurturing the transmission of popular knowledge. The association offers an introductory workshop to traditional dances, in particular the marchoise, in its round and square forms.

Fundada por Michel Valière, la asociación la Marchoise de Gençay también ha realizado numerosas recogidas en la región de Sud Vienne, contribuyendo a transmitir los conocimientos folclóricos. La asociación propone un taller de iniciación a las danzas tradicionales, en particular a la marchoise en sus formas redonda y cuadrada.

Der von Michel Valière gegründete Verein La Marchoise de Gençay hat in der Region Sud Vienne zahlreiche Sammlungen durchgeführt und so die Weitergabe von Volkswissen gefördert. Der Verein bietet einen Workshop zur Einführung in die traditionellen Tänze an, insbesondere den Marchoise in seinen runden und eckigen Formen.

