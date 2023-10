Causerie sur les collectes ethnographiques Maison des cultures de pays Parthenay, 9 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Ce temps d’échanges sera l’occasion de donner la parole aux collecteurs du réseau d’associations de l’UPCP-Métive et d’ailleurs, pour évoquer ensemble les aspects forts de leurs expériences, que ce soit sur le plan humain, voire humaniste : la rencontre avec l’autre, l’impact sur ce que l’on devient en tant qu’individu, les amitiés qui se sont nouées lors des collectages, la découverte de différents modes de vie, allant jusqu’à influencer parfois le choix de son parcours professionnel.

Discussion animée par Gérard Baraton.

Avec la participation d’intervenants dans le domaine artistique, des sciences humaines et sociales, et de l’ethnographie..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Maison des cultures de pays Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This time of exchange will provide an opportunity for collectors from the UPCP-Métive network of associations and elsewhere to talk about the strong human and humanistic aspects of their experiences: the encounter with others, the impact on who you become as an individual, the friendships forged during collection, the discovery of different ways of life, sometimes even influencing the choice of career path.

Discussion moderated by Gérard Baraton.

With the participation of speakers from the arts, human and social sciences, and ethnography.

Este foro de debate será una oportunidad para que los coleccionistas de la red de asociaciones UPCP-Métive y de otros lugares hablen de los aspectos clave de sus experiencias, desde un punto de vista humano e incluso humanístico: el encuentro con los demás, el impacto en lo que uno se convierte como individuo, las amistades forjadas durante la colección, el descubrimiento de diferentes formas de vida, a veces incluso influyendo en la elección de la trayectoria profesional.

Debate moderado por Gérard Baraton.

Con la participación de ponentes de las artes, las ciencias humanas y sociales y la etnografía.

Diese Zeit des Austauschs bietet die Gelegenheit, Sammlerinnen und Sammler aus dem Netzwerk der Vereine des UPCP-Métive und anderenorts zu Wort kommen zu lassen, um gemeinsam über die starken Aspekte ihrer Erfahrungen zu sprechen, sei es auf menschlicher oder sogar humanistischer Ebene: die Begegnung mit anderen Menschen, die Auswirkungen auf das, was man als Individuum wird, die Freundschaften, die während der Sammlungen entstanden sind, die Entdeckung verschiedener Lebensweisen, die manchmal sogar die Wahl des eigenen beruflichen Werdegangs beeinflussen können.

Diskussion unter der Leitung von Gérard Baraton.

Mit Referenten aus den Bereichen Kunst, Sozial- und Geisteswissenschaften und Ethnografie.

