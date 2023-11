Stage d’initiation à la collecte ethnographique Maison des cultures de pays Parthenay, 18 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

L’UPCP-Métive propose à un public large – en écho avec l’objet de l’exposition Valière – un stage d’initiation au collectage ethnographique : se doter d’outils et de méthode pour aller à la rencontre de l’autre et récolter sa parole. Grâce à la contribution d’un intervenant rompu à cet exercice, nous souhaitons, dans le cadre de ce stage, sensibiliser aux bonnes pratiques (quels objectifs? avec quel matériel? pour quelle exploitation?).

Même si vous n’avez pas encore de projet de collectage ethno, ce stage est fait pour vous !

Construction de l’enquête, conduite de l’entretien, matériel à utiliser mise en pratique..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

Maison des cultures de pays Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The UPCP-Métive is offering an introductory course in ethnographic collecting for a wide audience, in line with the theme of the Valière exhibition. The aim is to equip participants with the tools and methods they need to go out and meet other people, and gather their words. Thanks to the contribution of an expert in this field, we hope to raise awareness of best practices (what objectives? with what equipment? for what use?).

Even if you don’t yet have an ethno-collection project, this course is for you!

How to build a survey, how to conduct interviews, what equipment to use and how to put it into practice.

En el marco de la exposición Valière, la UPCP-Métive propone un curso de iniciación a la recopilación etnográfica dirigido a un público amplio, con el objetivo de dotar a los participantes de las herramientas y métodos necesarios para salir al encuentro de otras personas y escuchar lo que tienen que decir. Con la ayuda de un experto en la materia, esperamos que este curso sirva para sensibilizar sobre las buenas prácticas (¿qué objetivos?, ¿con qué equipos?, ¿para qué?).

Aunque aún no tengas un proyecto de etnorrecogida, ¡este curso es para ti!

Diseño de la encuesta, realización de la entrevista, equipos a utilizar y ejercicios prácticos.

Das UPCP-Métive bietet einem breiten Publikum einen Einführungskurs in die ethnografische Sammlung an, um sich mit den Werkzeugen und Methoden auszustatten, die nötig sind, um andere Menschen zu treffen und ihre Aussagen zu sammeln. Dank der Unterstützung eines erfahrenen Referenten wollen wir im Rahmen dieses Workshops das Bewusstsein für die richtigen Methoden schärfen (welche Ziele? mit welchem Material? für welche Auswertung?).

Auch wenn Sie noch kein Ethno-Sammelprojekt haben, ist dieser Kurs genau das Richtige für Sie!

Aufbau der Umfrage, Durchführung des Interviews, zu verwendende Materialien, praktische Umsetzung.

Mise à jour le 2023-10-27 par CC Parthenay Gâtine