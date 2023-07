Pas de d’Août Festival Maison des cultures de pays (MCP) Parthenay, 26 août 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

9h30-10h30 Réveil musculaire

10h30-12h30 Atelier Pole Dance perfectionnement par Pierre Pleven / Archipel

10h30-12h30 Atelier Danse Contemporaine par Fiona Le Goff, Cie Need / Berges du Thouet

15h30 Présentation création Amateur encadrée par Fiona Le Goff / Jardin Férolle

16h Spectacle « Cela aussi passera » – Duo de danse par la Cie Psaodi Parvis de la Chapelle des Cordeliers

16h30 Spectacle « C’est quoi la danse » Solo de danse par Emilie Camacho Collectif Rabbit Research / Jardin Férolle

17h30: Spectacle « Hope instruction » Solo de danse par la Cie Rebecca Weingartner / Jardin Férolle

18h30-19h30 Étirement collectif (tout public) / Berges du Thouet tarif 5 euros/personne

20h Spectacle « Clara » – Solo de Pole Dance par la Cie Carna / Maison des Cultures de Pays

20h30 Spectacle « Unsui » Trio de danse par la Cie Skanda & 21h30 Boom de l’été / Maison des Cultures de Pays.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

Maison des cultures de pays (MCP) Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



9:30-10:30 Muscular awakening

10.30am-12.30pm Pole Dance workshop by Pierre Pleven / Archipel

10h30-12h30 Contemporary Dance workshop by Fiona Le Goff, Cie Need / Berges du Thouet

3:30 pm Amateur creation presentation by Fiona Le Goff / Jardin Férolle

4:00 pm Show « Cela aussi passera » – Dance duo by Cie Psaodi Parvis de la Chapelle des Cordeliers

4:30pm « C?est quoi la danse » – Solo dance performance by Emilie Camacho Collectif Rabbit Research / Jardin Férolle

5:30pm: « Hope instruction » Solo dance performance by Cie Rebecca Weingartner / Jardin Férolle

6:30 pm – 7:30 pm Group stretching (all audiences) / Berges du Thouet rate 5 euros/person

8 p.m. « Clara » show – Pole dance solo by Cie Carna / Maison des Cultures de Pays

8:30pm « Unsui » show – Dance trio by Cie Skanda & 9:30pm Boom de l’été / Maison des Cultures de Pays

9.30-10.30 Despertar muscular

10.30-12.30 Taller avanzado de Pole Dance por Pierre Pleven / Archipel

10.30-12.30 Taller de danza contemporánea por Fiona Le Goff, Cie Need / Berges du Thouet

15.30 h Presentación de creación amateur por Fiona Le Goff / Jardin Férolle

16.00 h Interpretación de « Cela aussi passera » – Dúo de danza de la Cie Psaodi Parvis de la Chapelle des Cordeliers

16.30 h: « C?est quoi la danse » – Solo de danza de Emilie Camacho Collectif Rabbit Research / Jardin Férolle

17.30 h: « Hope instruction » – Solo de danza de Rebecca Weingartner / Jardin Férolle

18.30-19.30 Estiramientos en grupo (todas las edades) / Berges du Thouet tarifa 5 euros/persona

20.00 h Espectáculo « Clara » – Solo de Pole Dance por Cie Carna / Maison des Cultures de Pays

20.30 h « Unsui » – Trío de danza de la Cie Skanda & 21.30 h Boom de l’été / Maison des Cultures de Pays

9.30-10.30 Uhr Muskelerweckung

10.30-12.30 Uhr Workshop Pole Dance Perfektionierung durch Pierre Pleven / Archipel

10.30-12.30 Uhr Workshop Zeitgenössischer Tanz von Fiona Le Goff, Cie Need / Berges du Thouet

15.30 Uhr Präsentation der Kreation Amateur, betreut von Fiona Le Goff / Jardin Férolle

16 Uhr Aufführung « Cela aussi passer » – Tanzduo von der Cie Psaodi Vorplatz der Chapelle des Cordeliers

16:30 Uhr Aufführung » C?est quoi la danse » Tanzsolo von Emilie Camacho Collectif Rabbit Research / Jardin Férolle

17.30 Uhr Aufführung « Hope instruction » Tanzsolo von Cie Rebecca Weingartner / Jardin Férolle

18.30-19.30 Uhr Kollektives Stretching (für alle) / Berges du Thouet Tarif 5 Euro/Person

20 Uhr Show « Clara » – Pole Dance Solo von der Cie Carna / Haus der Landkulturen

20.30 Uhr Show « Unsui » Tanztrio der Cie Skanda & 21.30 Uhr Sommerboom / Haus der Kulturen des Landes

Mise à jour le 2023-07-10 par CC Parthenay Gâtine