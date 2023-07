Pas de d’Août Festival Maison des cultures de pays (MCP) Parthenay, 23 août 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

9h30-10h30 : Réveil musculaire (tout public)

10h30-11h30 : Atelier Cirque (4-6 ans) / Maison des Cultures de Pays

11h30-12h30 : Atelier Cirque famille (3-5 ans accompagné d’un adulte) / Maison des Cultures de Pays

15h30-16h30 : Boomette (à partir de 4 ans) / Maison des Cultures de Pays

17h30-18h30 : Atelier Rock’n Roll par l’asso Rock and Swing 79 (ados-adultes) / Berges du Thouet

18h30-19h30 : Étirement collectif (tout public)

20h :

Scène ouverte danse (tout public) / Berges du Thouet. Danseurs, danseuses amateur.es, la scène vous est ouverte.

Soirée partagée SOLO DANSE/ (tout public) Maison des Cultures de Pays

21h : Spectacle “ Brutal Self Portrait ” – Danse Acrobatique par la Cie Iesu Escalante / Maison des Cultures de Pays.

21h30 : Spectacle “ Burial of the dark ” – Breakdance hybride par Akira Yoshida / Maison des Cultures de Pays..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . .

Maison des cultures de pays (MCP) Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



9:30am-10:30am: Muscular awakening (all ages)

10:30am-11:30am: Circus workshop (4-6 years) / Maison des Cultures de Pays

11:30am-12:30pm: Family circus workshop (3-5 years accompanied by an adult) / Maison des Cultures de Pays

3:30 pm – 4:30 pm: Boomette (ages 4 and up) / Maison des Cultures de Pays

5:30pm-6:30pm: Rock?n Roll workshop by Rock and Swing 79 (teens-adults) / Berges du Thouet

6:30 pm – 7:30 pm: Collective stretching (all ages)

20h :

Open dance stage (general public) / Berges du Thouet. Amateur dancers, the stage is open to you.

Shared evening SOLO DANSE/ (all ages) Maison des Cultures de Pays

9pm: Show ? Brutal Self Portrait ? – Acrobatic dance by Cie Iesu Escalante / Maison des Cultures de Pays.

9:30pm: Show ? Burial of the dark ? – Hybrid Breakdance by Akira Yoshida / Maison des Cultures de Pays.

9.30-10.30: Despertar muscular (todas las edades)

10.30-11.30: Taller de circo (4-6 años) / Maison des Cultures de Pays

11h30-12h30: Taller de circo familiar (3-5 años acompañados de un adulto) / Maison des Cultures de Pays

15h30-16h30 : Boomette (a partir de 4 años) / Maison des Cultures de Pays

17h30-18h30: Taller de Rock?n Roll a cargo de la asociación Rock and Swing 79 (adolescentes-adultos) / Berges du Thouet

18.30-19.30: Estiramientos en grupo (todas las edades)

20h :

Escenario de baile abierto (público en general) / Berges du Thouet. Bailarines aficionados, el escenario está abierto para vosotros.

Velada compartida SOLO DANSE/ (todas las edades) Maison des Cultures de Pays

21:00 h: Espectáculo ? Autorretrato brutal ? – Danza acrobática de la Cie Iesu Escalante / Maison des Cultures de Pays.

21.30 h: Espectáculo ? Entierro de la oscuridad ? – Breakdance híbrido de Akira Yoshida / Maison des Cultures de Pays.

9.30-10.30 Uhr: Muskelerweckung (alle Altersgruppen)

10.30-11.30 Uhr: Zirkusworkshop (4-6 Jahre) / Maison des Cultures de Pays

11.30-12.30 Uhr: Atelier Zirkus Familie (3-5 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen) / Maison des Cultures de Pays

15.30-16.30 Uhr: Boomette (ab 4 Jahren) / Maison des Cultures de Pays

17.30-18.30 Uhr: Rock?n Roll-Workshop des Vereins Rock and Swing 79 (Jugendliche/Erwachsene) / Berges du Thouet

18.30-19.30 Uhr: Gemeinsames Stretching (alle Altersgruppen)

20h :

Offene Bühne Tanz (für alle Altersgruppen) / Berges du Thouet. Amateurtänzerinnen und -tänzer, die Bühne ist für Sie geöffnet.

Gemeinsamer Abend SOLO DANSE/ (alle Zuschauer) Maison des Cultures de Pays

21 Uhr: Aufführung ? Brutal Self Portrait ? – Akrobatischer Tanz von der Cie Iesu Escalante / Maison des Cultures de Pays.

21.30 Uhr: Aufführung ? Burial of the dark ? – Hybrider Breakdance von Akira Yoshida / Maison des Cultures de Pays.

Mise à jour le 2023-07-10 par CC Parthenay Gâtine