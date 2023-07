Pas de d’Août Festival Maison des cultures de pays (MCP) Parthenay, 21 août 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

9h30-10h30 : Réveil musculaire (tout public)

10h30-11h30 : Bougeothèque Parcours Motricité (0-3 ans accompagné d’un adulte) / Jardin des cordeliers ou Maison des Cultures de Pays

16h-18h : Atelier Danse Acrobatie par Alexandre Blondel (ados-adultes) / Maison des Cultures de Pays

18h30-19h30 : Étirement collectif (tout public)

20h – 22h : Soirée massage (tout public) Bertrand Maury / Maison des Cultures de Pays.

Maison des cultures de pays (MCP) Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



9:30am-10:30am: Muscular awakening (all ages)

10:30am-11:30am: Bougeothèque Motricity course (0-3 years accompanied by an adult) / Jardin des cordeliers or Maison des Cultures de Pays

4pm-6pm: Dance Acrobatics workshop by Alexandre Blondel (teens-adults) / Maison des Cultures de Pays

6.30pm-7.30pm: Collective stretching (all ages)

20h ? 22h : Massage evening (all ages) Bertrand Maury / Maison des Cultures de Pays

9.30-10.30: Despertar muscular (todas las edades)

10.30-11.30: Bougeothèque (0-3 años acompañados de un adulto) / Jardin des Cordeliers o Maison des Cultures de Pays

16.00-18.00: Taller de danza acrobática de Alexandre Blondel (adolescentes-adultos) / Maison des Cultures de Pays

18.30-19.30: Estiramientos colectivos (todas las edades)

20h ? 22h: Velada de masajes (público en general) Bertrand Maury / Maison des Cultures de Pays

9.30-10.30 Uhr: Muskelerweckung (alle Altersgruppen)

10.30-11.30 Uhr: Bougeothèque Parcours Motricité (0-3 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen) / Jardin des Cordeliers oder Maison des Cultures de Pays

16:00-18:00 Uhr: Workshop Tanzakrobatik von Alexandre Blondel (Jugendliche/Erwachsene) / Maison des Cultures de Pays (Haus der Kulturen des Landes)

18.30-19.30 Uhr: Gemeinsames Dehnen (alle Altersgruppen)?

20h ? 22 Uhr: Massageabend (für alle Altersgruppen) Bertrand Maury / Haus der Kulturen des Landes

