Pas de d’Août Festival Maison des Cultures de Pays Chinon, 19 août 2023, Chinon.

Pas de d’Août Festival 19 – 27 août Maison des Cultures de Pays L’accès au festival est au tarif libre. Vous pouvez participer sous la forme que vous souhaitez ( gâteaux, légumes du jardin, donner de votre temps, de l’argent dans la tirelire, dons de libres, de jeux de sociétés …)

Le Festival Pas de d’Août aura lieu du 19 au 27 Août dans le quartier médiéval de la ville de Parthenay. Il célèbrera cette année sa troisième édition en proposant des concerts, des spectacles, des ateliers et des stages (professionnels et amateur). Le festival axe son identité autour du mouvement dans sa forme la plus diverse (cirque, danse, yoga, parkour …).

N’hésitez plus, venez nous retrouver cet été pour bouger avec nous !

Maison des Cultures de Pays 1 rue de la Vau Saint Jacques Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 61 26 31 58 https://carna.fr/ [{« type »: « email », « value »: « compagniecarna@gmail.com »}] Accès PMR, parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T09:30:00+02:00 – 2023-08-19T23:00:00+02:00

2023-08-27T09:30:00+02:00 – 2023-08-27T19:00:00+02:00

©carna