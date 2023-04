Qui sait qui c’est ? Maison des Croyances, 1 avril 2023, Saint-Pierre-en-Port.

Exposition participative.

Venez identifier vos proches, amis, voisins… sur des photos anciennes tirées des archives de Jean-Paul Hervieux.

️ Du 1er avril au 14 mai 2023

Maison des Croyances, à Saint-Pierre-en-Port

Entrée libre les vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30.

Vendredi 2023-04-01 à ; fin : 2023-05-14

Maison des Croyances

Saint-Pierre-en-Port 76540 Seine-Maritime Normandie



Participatory exhibition.

Come and identify your relatives, friends, neighbors… on old photos from the archives of Jean-Paul Hervieux.

?? From April 1st to May 14th 2023

? House of Beliefs, in Saint-Pierre-en-Port

? Free entrance on Fridays, Saturdays and Sundays from 2:30 to 5:30 pm

Exposición participativa.

Venga a identificar a sus familiares, amigos, vecinos… en fotos antiguas sacadas de los archivos de Jean-Paul Hervieux.

?? Del 1 de abril al 14 de mayo de 2023

? Casa de las Creencias, en Saint-Pierre-en-Port

? Entrada gratuita los viernes, sábados y domingos de 14h30 a 17h30

Partizipative Ausstellung.

Identifizieren Sie Ihre Verwandten, Freunde, Nachbarn… auf alten Fotos aus dem Archiv von Jean-Paul Hervieux.

?? Vom 1. April bis zum 14. Mai 2023

? Maison des Croyances, in Saint-Pierre-en-Port

? Freier Eintritt freitags, samstags und sonntags von 14:30 bis 17:30 Uhr

