Talence Journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein Maison des consultations- BAHIA1 Talence, 12 octobre 2023, Talence. Journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein Jeudi 12 octobre, 10h00 Maison des consultations- BAHIA1 Entrée libre Au programme de cette journée de sensibilisation : Ateliers d’apprentissage des gestes d’auto-examen mammaire animé par le Dr Noémie Ehrhart, chirurgien gynécologue obstétricien. Découvrez les bons gestes de palpation & les bons réflexes de dépistages ! Tester vos connaissances sur le cancer du sein ! Rendez-vous de mammographie sans délais pour les femmes éligibles (créneaux proposés sur la journée du 9 novembre) Stand d’information de l’association Maison RoseUp Bordeaux , lieu apportant aux femmes touchées par un cancer les outils nécessaires pour traverser maladie Exposition itinérante « Le parcours de ma mammographie » du centre régional de coordination et de dépistage des cancers Nouvelle-Aquitaine . Stand de livres consacré au cancer du sein en partenariat avec la librairie du Contretemps Exposition « A fleur de maux » de l’association Sœurs d’Encre constituée de photographies centré sur le tatouage artistique post masectomie permettant d’apporter un nouveau regard sur la reconstruction, physique et psychologique, après un cancer Maison des consultations- BAHIA1 303 rue Frédéric Sévène Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « communication@mspb.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Talence Lieu Maison des consultations- BAHIA1 Adresse 303 rue Frédéric Sévène Ville Talence

