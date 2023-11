Exposition sur la ganterie de Saint-Junien Maison des Consuls Saint-Junien, 13 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

En attendant l’ouverture de la future Cité du Cuir à Saint-Junien, à l’occasion de ce chapitre, la Confrérie propose une exposition qui permettra de montrer un ensemble de pièces qui font partie du processus de transformation de la matière première aux finitions du gant. C’est également l’opportunité aussi de voir ou de revoir des gants anciens ou contemporains dont la collectionneurs qualité continue à attirer les maisons de haute couture prestigieuses et dont bien des célébrités s’emparent..

2023-11-13 fin : 2023-11-17 19:00:00. EUR.

Maison des Consuls Place Guy Môquet

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In anticipation of the opening of the future Cité du Cuir in Saint-Junien, the Confrérie is staging an exhibition to showcase a range of items involved in the transformation process, from raw material to glove finish. It’s also an opportunity to see or revisit vintage and contemporary gloves, whose collector?s quality continues to attract prestigious haute couture houses and many celebrities.

En previsión de la apertura de la futura Cité du Cuir en Saint-Junien, la Confrérie organiza una exposición que coincidirá con este capítulo y mostrará una serie de objetos que forman parte del proceso de transformación de la materia prima al acabado del guante. También será la ocasión de ver o volver a ver guantes antiguos y contemporáneos, cuya calidad de coleccionista sigue atrayendo a prestigiosas casas de alta costura y a numerosas celebridades.

In Erwartung der Eröffnung der künftigen Cité du Cuir in Saint-Junien schlägt die Bruderschaft anlässlich dieses Kapitels eine Ausstellung vor, in der eine Reihe von Stücken gezeigt werden, die Teil des Verarbeitungsprozesses vom Rohstoff bis zur Fertigstellung des Handschuhs sind. Es ist auch eine Gelegenheit, alte oder zeitgenössische Handschuhe zu sehen oder wieder zu sehen, deren Sammlerqualität nach wie vor renommierte Haute-Couture-Häuser anzieht und die auch von vielen Berühmtheiten getragen werden.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Porte Océane du Limousin