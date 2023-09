Exposition « Portraits », par Josine Jansen et Netty van ‘t Hoff Maison des Consuls Saint-Céré, 17 novembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Une exposition hors du temps. Des visages d’enfants ou de vieillards vous regardent ou bien regardent ailleurs et vous amènent tout droit au pays des émotions.

Maison des Consuls. Tout public. Gratuit.

2023-11-17 10:00:00 fin : 2023-11-22 19:00:00. EUR.

Maison des Consuls place du Mercadial

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



A timeless exhibition. The faces of children and old people look at you, or look away, and take you straight to the land of emotions.

Maison des Consuls. Open to all. Free

Una exposición atemporal. Los rostros de niños y ancianos te miran o apartan la mirada y te llevan directamente al país de las emociones.

Casa de los Cónsules. Abierta a todos. Gratis

Eine zeitlose Ausstellung. Gesichter von Kindern oder alten Menschen schauen Sie an oder weg und führen Sie direkt in das Land der Emotionen.

Haus der Konsuln. Für alle Altersgruppen. Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Vallée de la Dordogne