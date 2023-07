Journées Européennes du Patrimoine : fresques de la Maison des Consuls Maison des Consuls Saint-Céré, 16 septembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Samedi, visite de la salle des fresques de la Maison des Consuls à Saint-Céré (visites en continu). Dimanche, visite de l’Eglise des Récollets (départ des visites toutes les heures).

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Maison des Consuls Place du Mercadial

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Saturday, visit the fresco room at the Maison des Consuls in Saint-Céré (continuous tours). Sunday, visit to the Church of the Récollets (tours depart every hour)

El sábado, visita de la sala de frescos de la Casa de los Cónsules de Saint-Céré (visitas continuas). El domingo, visita a la iglesia de los Récollets (las visitas salen cada hora)

Samstag, Besuch des Freskensaals im Haus der Konsuln in Saint-Céré (Besichtigungen durchgehend). Sonntag, Besuch der Eglise des Récollets (stündlicher Beginn der Führungen)

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Vallée de la Dordogne