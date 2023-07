Saint-Céré : des fresques somptueuses et une église restaurée Maison des consuls Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Céré Saint-Céré : des fresques somptueuses et une église restaurée Maison des consuls Saint-Céré, 16 septembre 2023, Saint-Céré. Saint-Céré : des fresques somptueuses et une église restaurée 16 et 17 septembre Maison des consuls Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’association des Amis de Saint-Céré : 06 83 89 02 66. Ouverture exceptionnelle de deux lieux distincts qui valent le détour dans le joli village de Saint-Céré : des peintures murales à couper le souffle et une église récemment restaurée qui longe le ruisseau.

Samedi de 14h à 17h : présentation des fresques du XVIe siècle à La Maison des Consuls, place du Mercadial.

Dimanche de 14h à 17h : visite commentée de l’église des Récollets : rendez-vous place du Mercadial, rue de l’hôtel de ville. Maison des consuls Place du Mercadial, 46400 Saint-Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie 05 65 10 01 15 http://www.saint-cere.fr La maison des consuls propose tout au long de l’année des expositions de grande qualité mettant en avant à la fois des artistes renommés et des artistes moins connus, mais tout aussi talentueux. Rendez-vous à l’entrée rue de l’hôtel de ville, place Mercadial. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Vallee-dordogne.com Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Maison des consuls Adresse Place du Mercadial, 46400 Saint-Céré Ville Saint-Céré Departement Lot Lieu Ville Maison des consuls Saint-Céré

Maison des consuls Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/