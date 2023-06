Fest noz des 30 ans de « Une p’tite goutte d’eau » Maison des Confluences, Nantes (44) Fest noz des 30 ans de « Une p’tite goutte d’eau » Maison des Confluences, Nantes (44), 1 juillet 2023, . Fest noz des 30 ans de « Une p’tite goutte d’eau » Samedi 1 juillet, 18h00 Maison des Confluences, Nantes (44) 5€ – 3€ réduit carte blanche Bal folk et fest noz pour les 30 ans de l’association « Une P’tite goutte d’eau » De 18h à 18h45: Musique irlandaise avec Glim A 18h45: initiation danse bretonne Fest noz jusqu’à 23h avec Kas A Part – Ar Fur / Leray et le duo chant Odile&Sabine Entrées: 5€ tarif plein – 3€ tarif réduit carte blanche gratuit – 12ans accompagnés Contact: 06 38 74 10 85 source : événement Fest noz des 30 ans de « Une p’tite goutte d’eau » publié sur AgendaTrad Maison des Confluences, Nantes (44) 4, Place du Muguet Nantais

Maison des Confluences, 44200 Nantes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43285 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:00:00+02:00

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Maison des Confluences, Nantes (44) Adresse 4, Place du Muguet Nantais Maison des Confluences, 44200 Nantes, France Age max 110 Lieu Ville Maison des Confluences, Nantes (44)

Maison des Confluences, Nantes (44) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//