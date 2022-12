Portes ouvertes chez les Compagnons du devoir Maison des Compagnons, 14 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Portes ouvertes chez les Compagnons du devoir 14 janvier – 11 mars 2023 Maison des Compagnons

Entrée libre

Venez rencontrer les Compagnons du Devoir les samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023 ainsi que le 11 mars 2023.

Maison des Compagnons 118 rue de Babylone 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Venez rencontrer les Compagnons du Devoir pour découvrir leur modèle de formation en alternance et trouvez votre voie parmi une trentaine de métiers concrets et utiles lors de leurs journées portes ouvertes des samedi 14 et dimanche 15 janvier ainsi que le 11 mars 2023.

Les Compagnons forment aux métiers du bâtiment et de l’aménagement, des technologies de l’industrie, du goût, des matériaux souples (sellerie, cordonnerie…), ou encore à la maréchalerie et à la tonnellerie.

Formateurs, apprentis et itinérants en cours de Tour de France seront sur place pour vous présenter leurs métiers et répondre à vos questions. Et si voyager fait partie de vos ambitions, profitez-en pour en apprendre davantage sur le Tour de France !

Ouvert de 9h30 à 17h30, 118 rue de Babylone (Quartier Sart).

Infos : compagnons-du-devoir.com ; tel. 03 20 72 53 07



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T09:30:00+01:00

2023-03-11T17:30:00+01:00