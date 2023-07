Fontainebleau, visite guidée : Le Bourg Maison des compagnons Fontainebleau, 16 septembre 2023, Fontainebleau.

Fontainebleau, visite guidée : Le Bourg 16 et 17 septembre Maison des compagnons Inscription nécessaire par mail cdasf@neuf.fr ou tél 01 60 74 80 71 (laissez un message avec vos coordonnées)

Promenades découverte en ville

Le Bourg : 10h30 et 15h30 le 16 et le 17

Rendez-vous à la Maison des Compagnons (maison ancienne et exposition à voir) adresse ci-dessus

Une partie de la ville méconnue, un aperçu des vieilles rues et des portes piétonnes les plus anciennes pour arriver place d’armes, coup d’œil sur le porche que Henry IV voulait le plus majestueux du royaume. Cheminons ensuite rue du Château avec ses hôtels particuliers discrets les maisons modestes ornées de ferronnerie, gresserie…Rue d’Avon (pourquoi ce nom ici ?) le quartier Raoult, les grandes écuries… Retour place de l’Etape.

Durée environ 1h30 avec accompagnateur

Maison des compagnons 26 rue de la Cloche 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 80 71 http://www.comitededefense-fontainebleau.org [{« type »: « email », « value »: « cdasf@neuf.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 60 74 80 71 »}] [{« link »: « mailto:cdasf@neuf.fr »}] Maison de ville, trois corps de bâtiments sur rue et cour, typique du XVIIe siècle. Ancienne maison des Compagnons du tour de France. Restauration menée sous le patronage du Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Fontainebleau. SNCF gare de Fontainebleau-Avon Centre ville, parking du Marché à 100m

