CLES pour l’international 2023 Maison des Compagnons du Devoir Nantes, 5 décembre 2023, Nantes.

2023-12-05

Horaire : 10:00 19:30

Gratuit : oui sur inscription : eventbrite.fr Grand public

Les CLES pour l’international, c’est le rendez-vous annuel des acteurs de la coopération internationale en région Pays de la Loire. Il réunit chaque année une centaine de personnes (bénévoles et salariés d’associations, élus et agents de collectivités territoriales, professionnels de l’enseignement et de la recherche, acteurs économiques et grand public) pour une journée de conférences, ateliers, débats, formations, rencontres, temps de convivialité, etc. Ouvert à toutes et tous, cet événement a un double objectif : permettre aux acteurs ligériens de la coopération internationale de dialoguer autour de la thématique de la journée « pour une coopération internationale plus inclusive » et d’être sensibilisés aux grands enjeux mondiaux. Handicap & solidarité internationale, place des femmes, participation communautaire, respect des droits des communautés autochtones, genre & coopération internationale, volontariat international, hygiène menstruelle, anthropologie & contexte culturels, etc. Programme détaillé à découvrir sur paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Maison des Compagnons du Devoir Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 04 18 http://www.compagnons-du-devoir.com compagnonsnantes@compagnons-du-devoir.com https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/cles-pour-linternational-2023/