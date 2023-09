Cet évènement est passé Exposition et démonstration maison des Compagnons DDU Maison des Compagnons des Devoirs Unis Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Exposition et démonstration maison des Compagnons DDU Maison des Compagnons des Devoirs Unis Joué-lès-Tours, 16 septembre 2023, Joué-lès-Tours. Exposition et démonstration maison des Compagnons DDU 16 et 17 septembre Maison des Compagnons des Devoirs Unis Exposition permanente dans les locaux de la maison des Compagnons des Devoirs Unis du Tours de France

Démonstration de taille de pierre pour la construction d’une rose gothique.

Uniquepment le dimanche, démonstration d’un cuisinier sur la taille des légumes. Maison des Compagnons des Devoirs Unis 18 rue Joseph-Cugnot 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire En 2014, les Compagnons Des Devoirs Unis s’installent à Joué-les-Tours dans un bâtiment spacieux et bien équipé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Florian MARTELLI Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Maison des Compagnons des Devoirs Unis Adresse 18 rue Joseph-Cugnot 37300 Joué-les-Tours Ville Joué-lès-Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Maison des Compagnons des Devoirs Unis Joué-lès-Tours latitude longitude 47.342244;0.633022

Maison des Compagnons des Devoirs Unis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joue-les-tours/