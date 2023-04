Initiation Être éducateur·rice à la consommation responsable Maison des Coitoyens du Monde, 17 mai 2023, Nantes.

Initiation Être éducateur·rice à la consommation responsable Mercredi 17 mai, 09h00 Maison des Coitoyens du Monde Sur inscription

Cet évènement est destiné à toute personne souhaitant découvrir des alternatives de consommation et outils pour développer ses connaissances (et peut-être à son tour sensibiliser) sur cette thématique.

Objectifs de l’initiation ECR :

-Comprendre ce qu’est l’éducation à la consommation

-Prendre conscience des impacts sociaux, économiques et

environnementaux de nos consommations

-S’interroger sur les alternatives existantes

-Prendre conscience du pouvoir d’action individuel et collectif à

travers l’achat

-Se responsabiliser en tant que consommateur

Partie I : la consommation

1. De quoi parle-t-on ?

2. Pourquoi et comment consommons-nous ?

3. Enjeux et impacts de la consommation

PAUSE DEJEUNER 12h30-13h30

Partie II : l’éducation à la consommation responsable

4. Pourquoi faire de l’E.C.R ?

5. Comment ?

6. Bilan de la journée

Adhésion obligatoire pour participer (5€) :

https://www.helloasso.com/associations/e-graine-pays-de-la-loire/adhesions/adhesion-e-graine-pays-de-la-loire

Maison des Coitoyens du Monde 8 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T09:00:00+02:00 – 2023-05-17T17:00:00+02:00

Formation Consommation responsable