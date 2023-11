Dimanche & Cie ! – 4 PETITS COINS DE RIEN DU TOUT – Copie Maison des clubs Vieux-Boucau-les-Bains, 3 décembre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Théâtre d’ombres – A partir de 1 an / Durée 35 min

Au centre, il y a le tipi de Madame Machin. Chaque jour, elle fait naître des petits ronds, qui se meuvent au rythme d’un jeu visuel et sonore. Mais un matin, dans le nid de Madame Machin, il y a un carré….

Maison des clubs

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Shadow Theatre – From 1 year / Running time 35 min

Madame Machin’s teepee is the centerpiece. Every day, she gives birth to little circles, which move to the rhythm of a visual and sound game. But one morning, in Madame Machin’s nest, there’s a square?

Teatro de sombras – A partir de 1 año / Duración 35 min

La pieza central es el tipi de Madame Machin. Cada día, crea pequeños círculos que se mueven al ritmo de un juego visual y sonoro. Pero una mañana, en el nido de Madame Machin, hay un cuadrado?

Schattentheater – Ab 1 Jahr / Dauer 35 Min

In der Mitte steht das Tipi von Madame Machin. Jeden Tag lässt sie kleine Kreise entstehen, die sich im Rhythmus eines visuellen und akustischen Spiels bewegen. Doch eines Morgens befindet sich in ihrem Nest ein Quadrat

