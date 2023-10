Festival Ici ou l’Art – Ateliers, Concerts, Expositions Maison des clubs Vieux-Boucau-les-Bains, 29 octobre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Ateliers sur inscription au 06 99 64 38 98

ATELIERS

13h30 Aquarelle à partir de 6 ans encadré par Nathalie Boncoeur

15h00 Céation d’un pochoir à partir de 15 ans encadré par Gals

15h00 Encre et Plume à partir de 12 ans encadré par Joel Laine

CONCERTS

Concert 11h00 « Les Scofield’s »

Concert 15h00.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 17:00:00. .

Maison des clubs

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Registration required: 06 99 64 38 98

WORKSHOPS

1:30 pm Watercolor from 6 years old with Nathalie Boncoeur

3:00 pm Stencil creation from 15 years old with Gals

3:00 p.m. Ink and Pen, ages 12 and up, with Joel Laine

CONCERTS

Concert 11h00 « Les Scofield’s

Concert 3:00 pm

Inscripción necesaria para los talleres: 06 99 64 38 98

TALLERES

13.30 Acuarela a partir de 6 años con Nathalie Boncoeur

15.00 Creación de plantillas a partir de 15 años con Gals

15.00 Tinta y pluma a partir de 12 años con Joel Laine

CONCIERTOS

Concierto 11h00 « Les Scofield’s

Concierto 15h00

Workshops nach Anmeldung unter 06 99 64 38 98

WORKSHOPS

13.30 Uhr Aquarellmalerei ab 6 Jahren betreut von Nathalie Boncoeur

15.00 Uhr Erstellen einer Schablone ab 15 Jahren betreut von Gals

15.00 Uhr Tinte und Feder ab 12 Jahren unter Anleitung von Joel Laine

KONZERTE

Konzert 11.00 Uhr « Die Scofield’s »

Konzert 15.00 Uhr

Mise à jour le 2023-10-12 par OTI LAS