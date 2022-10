Repas-débat : les réseaux sociaux sont-ils un atout pour les mouvements sociaux ? Maison des Chômeurs Partage Farouette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Enquête sur la médiatisation des Gilets Jaunes par différentes plateformes numériques. Maison des Chômeurs Partage Farouette 13 Rue de l’Ukraine, 31100 Toulouse Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Repas-débat à la maison des chômeurs Partage Farouette Les réseaux sociaux sont-ils un atout pour les mouvements sociaux ? Le laboratoire du LERASS a mené une enquête sur la médiatisation des Gilets Jaunes par différentes plateformes numériques : la presse quotidienne nationale, Twitter et la page Facebook du mouvement. Les Gilets Jaunes ont-ils pu se structurer en ligne, avec les réseaux sociaux, et renforcer leur visibilité ? Quelle parole et quels débats ont émergé dans les médias ? Lesquels ont occupé le devant de la scène, et pour asseoir quelle image du mouvement ? Cette analyse a permis de confronter les discours générés par et sur les Gilets jaunes dans divers espaces publics numériques. Avec, Brigitte Sebbah, Maîtresse de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication et chercheuse au LERASS. — Crédits : Guillaume Navarro

