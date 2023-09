Repas-débat : « Pas tous égaux face au climat ? » Maison des Chômeurs des Minimes Toulouse, 19 octobre 2023, Toulouse.

Repas-débat : « Pas tous égaux face au climat ? » Jeudi 19 octobre, 12h00 Maison des Chômeurs des Minimes Sur inscription à la Maison des chômeurs : partage-faourette@orange.fr

Pas tous égaux face au climat ?

L’écologie est quotidiennement discutée, que ce soit par les scientifiques, Mbappé, le pape François, le MEDEF ou encore les politiciens, mais qu’en pensent vraiment les citoyennes et citoyens ?

Il s’agira d’échanger ensemble sur ces différentes nuances de vert, et d’aborder frontalement les questions d’inégalités et de responsabilités écologiques.

Intervenant :

Andreas Eriksson, docteur en psychologie et communication environnementale, Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS), Université Paul Sabatier

Lieu de rendez-vous : Maison des chômeurs Partage Faourette – 11 chem. des Martyrs de Bordelongue, 31100 Toulouse

—

Crédit image : Pixabay

Maison des Chômeurs des Minimes 29bis Av. des Mazades, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T12:00:00+02:00 – 2023-10-19T14:00:00+02:00

