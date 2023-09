Repas-débat : « Les microclimats forestiers : un bien commun menacé ? » Maison des Chômeurs des Minimes Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse.

Repas-débat : « Les microclimats forestiers : un bien commun menacé ? » Jeudi 5 octobre, 12h00 Maison des Chômeurs des Minimes

Les microclimats forestiers : un bien commun menacé ?

Des tropiques aux latitudes boréales, les forêts constituent un refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales. Ceci s’explique en partie par le fait que chaque arbre exerce un « pouvoir tampon » permettant d’atténuer les extrêmes de températures dans les sous-bois. On appelle microclimat forestier ces conditions climatiques locales dans lesquelles vit la biodiversité du sous-bois.

Aujourd’hui on s’interroge sur la stabilité de ces microclimats. Face à l’augmentation de la température moyenne et des extrêmes climatiques, face à la fragmentation des espaces forestiers, les forêts peuvent-elles demeurer des refuges ?

Intervenant :

Gabriel Hes, doctorant sur les interactions végétation-climat au laboratoire Évolution et Diversité Biologique (EDB), CNRS – UT3 – IRD

Lieu de rendez-vous : Maison des chômeurs La Fabrique Solidaire des Minimes (FASOLMI) – 29 bis av. des Mazades, 31200 Toulouse

Maison des Chômeurs des Minimes 29bis Av. des Mazades, 31200 Toulouse

