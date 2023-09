Petit-déjeuner débat : « Gérer le feu » Maison des Chômeurs Avenir Saouzelong Toulouse, 12 octobre 2023, Toulouse.

Petit-déjeuner débat : « Gérer le feu » Jeudi 12 octobre, 09h30 Maison des Chômeurs Avenir Saouzelong Sur inscription à la Maison des chômeurs : avenir.culture31@gmail.com

Gérer le feu

Le changement climatique fait craindre aujourd’hui des épisodes d’incendies de plus en plus incontrôlables et destructeurs, à l’image de ce qui s’est produit ces dernières années : l’Australie, la Californie, la Sibérie qui s’embrasent, les défrichements dans les forêts tropicales, en France les grands incendies dans les Landes…les « méga-feux » font les unes de la presse, le feu détruit.

Mais les recherches sur l’écologie du feu à l’échelle internationale font apparaître une autre face du feu, contre-intuitive : le feu facteur écologique naturel de nombreux écosystèmes, le feu outil qui accompagne les sociétés humaines depuis la préhistoire et a permis leur développement, le feu technique de prévention et de lutte contre l’incendie…

Alors, le feu, ami ou ennemi ?

Intervenant :

Jean-Paul Métailié, géographe et directeur de recherche CNRS émérite au laboratoire GEODE, à l’université Jean Jaurès

