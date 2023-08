Concert Amunì Duo « Linfa » Maison des Choeurs, Montpellier (34), 22 septembre 2023, .

Pour cette rentrée nous avons le plaisir de vous inviter au concert du Duo Amunì qui se tiendra le 22 septembre – 20h30 – à la Maison des Chœurs, place Albert 1er – Montpellier. Lors de ce concert, le duo Amunì vous présentera « Linfa », un nouveau morceau fraîchement composé, ainsi que des compositions live, extraites de leur dernier album « AQUATTROMANI« . Présentation du Duo Amunì : Lia et Theo, deux musiciens italo-français qui travaillent à la recherche de sonorités ancestrales, chamaniques et visionnaires. La voix de Lia – intense et tragique à la fois à l’image de sa Sicile natale – crée un espace sonore envoûtant dans une riche variété de guimbardes et de tambours sur cadre fabriqués par Theo lui-même. https://amuni.cantuscanti.org Billetterie en ligne: https://www.helloasso.com/associations/compagnie-cantuscanti/evenements/maison-des-choeurs-22-septembre-2023 Au plaisir de partager avec vous ce moment spécial!

Maison des Choeurs, Montpellier (34) Place Albert 1er

