Saint-Julien-en-Jarez La colline Saint-Ennemond, elles se mérite ! Maison des Chanoines Saint-Julien-en-Jarez, 16 septembre 2023, Saint-Julien-en-Jarez. La colline Saint-Ennemond, elles se mérite ! Samedi 16 septembre, 14h00 Maison des Chanoines Elle a la forme, vous aussi ! Alors, n’hésitez plus, venez la gravir !

Nous partirons de la Maison des Chanoines, en vue d’y découvrir des sites d’une grande richesse, tels que le tracé de l’aqueduc romain ou bien les véritables témoignages du passé Renaissance de la ville. Maison des Chanoines 52, boulevard Waldeck Rousseau Saint-Chamond Saint-Julien-en-Jarez 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

