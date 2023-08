Visite commentée de l’exposition : « A la table de Corneille » Maison des champs Pierre Corneille Petit-Couronne Catégories d’Évènement: Petit-Couronne

Seine-Maritime Visite commentée de l’exposition : « A la table de Corneille » Maison des champs Pierre Corneille Petit-Couronne, 17 septembre 2023, Petit-Couronne. Visite commentée de l’exposition : « A la table de Corneille » Dimanche 17 septembre, 15h00 Maison des champs Pierre Corneille Gratuit / Sans réservation (dans la limite des places disponibles). La Compagnie Alphageste proposera « Vieille Petite Fille » spectacle théâtrale qui revisite le conte de Charles Perrault « Le Petit Chaperon Rouge ». Maison des champs Pierre Corneille 502 rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 76 30 32 80 »}, {« type »: « email », « value »: « publics5@musees-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

