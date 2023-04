La Berniéraise Maison des Canadiens – Canada House Bernières sur Mer Bernières-sur-Mer Catégories d’Évènement: Bernières-sur-Mer

La Berniéraise Maison des Canadiens – Canada House Bernières sur Mer, 17 juin 2023, Bernières-sur-Mer. La Berniéraise Samedi 17 juin, 09h30 Maison des Canadiens – Canada House Bernières sur Mer Entrée libre pour assister à la manifestation ; participation gratuite sur inscription 9ème édition de la Bernièraise La 9ème édition de la Berniéraise se déroulera le samedi 17 juin 2023 de 09h30 à 16h30 sur les plages de Juno Beach. L’objectif de cette manifestation nautique est de fêter la liberté retrouvée en 1944. Le 06 juin 1944, en Normandie, c’est par la mer que sont venus les libérateurs. C’est donc sur la mer que la Berniéraise fêtera la liberté et la paix retrouvées le 17 juin 2023. Les participants navigueront sur la plage de Juno Beach et débarqueront devant la Maison des Canadiens de Bernières sur Mer. Une navigation douce et respectueuse de l’environnment est le mot d’ordre de la manifestation. Les participants navigueront à rames et à voile : radeaux, doris, canoés, kayaks, paddles, planches, kites, wings, dériveurs, catamarans, croiseurs côtiers, vieux gréements, etc. Le programme du samedi 17 juin 2023 : 09h30 : la première vague

10h30 : départ de la grande navigation des rameurs

11h15 : regroupement sur l’eau des voileux et des rameurs 1

11h30 : débarquement des rameurs

11h45 : débarquement des voileux

12h00 : pique-nique festif

13h30 : le grand embarquement

13h45 : navigations libres et partagées

16h30 : clôture de la Berniéraise Pour participer à cette manifestation, il est nécessaire d’inscrire une flotte. La flotte est constituée d’au moins deux embarcations qui naviguent de conserve sous la responsabilité de son capitaine. Chaque flotte choisit son horaire et son parcours pour rejoindre la zone de navigation de La Berniéraise. Venez participer ou simplement assister à cette manifestation nautique impressionnante et symbolique ! Maison des Canadiens – Canada House Bernières sur Mer 34 Promenade des Français, 14990 Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.labernieraise.fr/inscription.php »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labernieraise.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

