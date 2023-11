Le Noël des Brocanteurs Maison des Brocanteurs de Châteaudun Châteaudun, 2 décembre 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Rendez-vous à la Maison des Brocanteurs le 2 et 3 décembre pour le Noël des Brocanteurs !.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Maison des Brocanteurs de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



See you at the Maison des Brocanteurs on December 2 and 3 for the Brocanteurs’ Christmas!

Nos vemos en la Maison des Brocanteurs los días 2 y 3 de diciembre con motivo de la Navidad de los Brocanteurs

Wir treffen uns am 2. und 3. Dezember im Haus der Trödler zum Weihnachtsfest der Trödler!

