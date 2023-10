Journée jeux ! Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon, 28 octobre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Rencontre ludique conviviale autour de jeux !

Amenez vos jeux préférés..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 19:00:00. .

Maison des Bretchs

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Fun and games for all!

Bring your favorite games.

Una reunión amistosa y divertida con juegos

Trae tus juegos favoritos.

Geselliges spielerisches Treffen rund um Spiele!

Bringen Sie Ihre Lieblingsspiele mit.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon