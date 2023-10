Soirée jeux Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon, 21 septembre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

L’association « Les jeux du plateau » vous propose des rencontres conviviales autour des jeux de société. Tout le monde est le bienvenu, joueurs occasionnels, débutants, passionnés, de tous âges, toute origine, tout milieu..

2023-09-21 19:30:00 fin : 2023-09-21 . EUR.

Maison des Bretchs

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The « Les jeux du plateau » association invites you to get together and enjoy board games. Everyone is welcome: occasional players, beginners players, enthusiasts, of all ages, origins and backgrounds.

La asociación « Les jeux du plateau » organiza encuentros amistosos en torno a los juegos de mesa. Todo el mundo es bienvenido, ya sea jugador ocasional, principiante o aficionado, de todas las edades, procedencias y condiciones sociales.

Der Verein « Les jeux du plateau » bietet Ihnen gesellige Treffen rund um Gesellschaftsspiele an. Jeder ist willkommen, egal ob Gelegenheitsspieler, Anfänger oder leidenschaftlicher Spieler, jeden Alters, jeder Herkunft und jedes Milieus.

