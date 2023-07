Conférence Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon, 19 juillet 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Se rafraîchir aux Pôles par Eric Rignot, glaciologue..

2023-07-19 19:30:00 fin : 2023-07-19 . .

Maison des Bretchs

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Cooling off at the Poles by Eric Rignot, glaciologist.

Refrescarse en los Polos, por Eric Rignot, glaciólogo.

Sich an den Polen abkühlen von Eric Rignot, Glaziologe.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon