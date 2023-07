MARC GIAI-MINIET Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux, 31 mai 2024, Magny-les-Hameaux.

MARC GIAI-MINIET 31 mai – 9 juin 2024 Maison des Bonheur Entrée gratuite

Curieux des mythes et des symboles, collectionneur, ami de la poésie, organisateur d’expositions et militant de l’art, Marc Giai-Miniet est né en 1946 à Trappes, là où il vit et travaille.

Peintre, graveur, un peu céramiste, il élabore depuis de nombreuses années des constructions de matériaux divers qu’il appelle « boîtes », ne sachant pas les nommer autrement. Ces dioramas semblent préciser de manière obsessionnelle sa pensée inquiète sur l’humanité, sur l’étrange humanité, et complètent son univers borgésien et kafkaïen.

Maison des Bonheur 2 rue Ernest Chausson 78114 Magny-les-Hameaux

2024-05-31T18:30:00+02:00 – 2024-05-31T20:00:00+02:00

2024-06-09T14:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Exposition Magny