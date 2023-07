EAUX ET LAVIS Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines EAUX ET LAVIS Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux, 16 mars 2024, Magny-les-Hameaux. EAUX ET LAVIS 16 – 24 mars 2024 Maison des Bonheur Entrée gratuite Pour cette nouvelle exposition, notre petit collectif Eaux et Lavis s’est emparé du mot « mouvement » pour en aborder diverses visions: mouvement des pigments d’aquarelle, mouvement des corps, des éléments naturels, de la vie !

Le sujet commun est dédié aux sports représentés aux Jeux Olympiques d'été 2024. Maison des Bonheur 2 rue Ernest Chausson 78114 Magny-les-Hameaux

2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

2024-03-24T14:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

