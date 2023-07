EXPOSITION EAUX ET LAVIS Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

EXPOSITION EAUX ET LAVIS

10 – 18 octobre

Maison des Bonheur
Magny-les-Hameaux

Entrée gratuite

A travers ses sujets pleins de fraîcheur et de spontanéité, Chantal Jodin ne cesse de nous émouvoir. L'Association Eaux et Lavis est très fière d'inviter cette grande artiste qui nous dit que l'aquarelle reste pour elle le médium idéal pour interpréter les sentiments.

"J'aime la dualité de cette technique « magique », d'une part laisser faire l'eau, apprendre à la connaître, jouer avec elle, attendre ses réactions et apprivoiser ses auréoles ; d'autre part, faire preuve de réflexion pour parvenir à maîtriser le hasard de l'eau et la fusion des pigments, puis composer dans un esprit dynamique. Attirée par la nature j'essaie de retranscrire sa lumière et ses couleurs tout en travaillant le mouvement."

Chantal Jodin

Maison des Bonheur
2 rue Ernest Chausson
78114 Magny-les-Hameaux
01 30 23 44 28
reservation@magny-les-hameaux.fr

