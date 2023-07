PARCOURS D’ARTISTES – 19ÈME ÉDITION Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines PARCOURS D’ARTISTES – 19ÈME ÉDITION Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux, 30 septembre 2023, Magny-les-Hameaux. PARCOURS D’ARTISTES – 19ÈME ÉDITION 30 septembre – 8 octobre Maison des Bonheur Entrée gratuite Le parcours d’artistes est un événement annuel orchestré par l’association Hélium au cours des deux premiers week-ends du mois d’octobre sur le territoire du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et de ses communes portes. Il offre au public une opportunité de découvrir les œuvres d’artistes peintres, plasticiens, graveurs, sculpteurs, photographes et musiciens qui ont en commun d’y vivre ou d’y travailler. Pour le 19ème Parcours d’Artistes Hélium en Vallée de Chevreuse, trois artistes présenteront leur travail à la Maison des Bonheur :

Daniella Coelho (peintre), CJ Dubreuil (peintre et dessinatrice) et Jean-Paul Privat (photographe) Maison des Bonheur 2 rue Ernest Chausson 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Magny-Village Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « email », « value »: « reservation@magny-les-hameaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130234428 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T19:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00 Exposition Magny Détails Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux, Yvelines Autres Lieu Maison des Bonheur Adresse 2 rue Ernest Chausson 78114 Magny-les-Hameaux Ville Magny-les-Hameaux Departement Yvelines Lieu Ville Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux

Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-les-hameaux/