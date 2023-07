DES JOURNÉES ENTIÈRES DANS LES ARBRES Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux, 15 septembre 2023, Magny-les-Hameaux.

DES JOURNÉES ENTIÈRES

DANS LES ARBRES 15 – 24 septembre Maison des Bonheur Entrée gratuite

Anne Slacik ne traite pas de l’arbre comme d’un modèle d’intelligibilité du monde, arborescences s’épanouissant de bas en haut, depuis les racines jusqu’au faîte, dont les pistes ouvrent tout un système de pensées et de savoirs hiérarchiques et fixes. Au contraire, chez elle, l’arbre retrouve ses propriétés de vivant. En son oeuvre, le structurel disparaît au profit du végétal : ni branche ni branchette mais une enquête de détail sur l’humide… Anne Slacik saisit la végétalité de l’arbre avant qu’elle ne se lignifie, avant qu’elle ne se durcisse en se développant, quand elle est encore fluide et chaleur, individualité organique immédiate, avant l’arborescence, c’est-à-dire avant les bourgeonnements multipliés et les ramifications réitérées, avant le modèle hiérarchisé de l’arbre, sa structure dictatoriale, avant qu’il ne devienne un être organisé et s’organisant lui-même.

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-24T14:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

